Рабочие приступили к нанесению игровой разметки на газон «Лужников»

Рабочие приступили к нанесению игровой разметки на натуральный газон реконструируемого стадиона «Лужники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В ходе реконструкции на стадионе «Лужники» появился натуральный газон, оборудованный самыми современными системами дренажа и обогрева. Мировая федерация футбола (ФИФА) предъявляет крайне высокие требования к качеству полей стадионов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу», — сказал Марат Хуснуллин.
По словам заместителя мэра, нанесение разметки поля осуществляется согласно определённым требованиям ФИФА и зависит от таких факторов, как размер поля и толщина штанги футбольных ворот. Размеры поля московской арены составляют 105 м на 68 м, а ширина любой линии разметки строго соответствует регламенту, соответствующие кривые линии наносятся со стопроцентной точностью.
Глава Стройкомплекса пояснил, что нанесение разметки осуществляется разметочной машинкой с использованием специальной белой краски BAUFAN для маркировки спортивных площадок. Разметка наносится в соответствии с рисунком стрижки, то есть линии разметки наносятся строго по направлению стрижки газона.
«Перед матчами разметку будут наносить дважды – в обоих направлениях», — добавил Марат Хуснуллин.
Напомним, поле обновления арены «Лужники» будут полноценно функционировать в любое время года за счет создания системы обогрева газона. Она позволяет искусственно увеличить температуру поверхности и основания – игровые характеристики поля сохранятся даже зимой (до -15 градусов).