Хорди Альба: хочу остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба не боится конкуренции в команде. В последнее время испанские СМИ нередко писали, что каталонский клуб нацелился на защитника «Алавеса» Тео Эрнандеса, на которого претендует и мадридский «Реал». При этом также писали, что Альба может покинуть стан сине-гранатовых и перейти на правах аренды в «Атлетико».
«Эрнандес? Один раз всплывает его имя, другой раз – имя какого-то иного игрока. А я сам хочу остаться в «Барселоне». Большая честь защищать цвета «Барселоны», и я хочу продолжить выступление в этом клубе», — приводит слова Альбы Mundo Deportivo.
Трансферный лист Эрнандеса принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.