В КДК пояснили решение дисквалифицировать игрока «Армавира» Мязина на полгода

Глава КДК Артур Григорьянц сказал, что решение по дисквалификации нападающего «Армавира» Андрея Мязина на шесть месяцев за нападение на судью пересматриваться не будет, а также пояснил, почему было принято такое решение.
«Решение КДК по дисквалификации Мязина никаким образом пересмотрено не будет. Комитет больше не будет обращаться к этому вопросу. Дело в том, что видео, которое было выложено в СМИ днём, не даёт полной и ясной картины того, что на самом деле произошло на поле. Мы рассматривали данный эпизод по видеоматериалам, которые представила ПФЛ, а не «Армавир». И на том видео, которое исследовали члены комитета, виден удар игрока судьи головой и то, что судья не бил футболиста, а сделал движение локтем, огораживаясь от напора игрока в свою сторону.
Почему было принято такое решение? Речь идёт о физическом воздействии игрока на официальное лицо матча. В протоколе стоит запись «удар головой в голову судьи», и на видео мы это видели. Решение принято на основе записи в протоколе матча — а судья от неё не отказывается, — рапорта инспектора, который поставил хорошую оценку судье, и видеоматериала, который мы исследовали.
То видео, которое видели мы, разительно отличается от видео, которое было опубликовано в СМИ. Мы смотрели это с совершенно иного ракурса, поэтому я считаю, что решение КДК принято строго в соответствии с регламентом. 95-я статья говорит о том, что физическое насилие игрока в отношении официального лица матча наказывается дисквалификацией от шести месяцев до двух лет. Поэтому КДК принял решение наказать футболиста за физическое воздействие на официальное лицо матча дисквалификацией на срок в шесть месяцев», – сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Видео эпизода вы можете посмотреть на «Чемпионате».