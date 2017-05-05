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В КДК пояснили решение дисквалифицировать игрока «Армавира» Мязина на полгода

5 мая 2017, пятница. 13:10. Футбол

Глава КДК Артур Григорьянц сказал, что решение по дисквалификации нападающего «Армавира» Андрея Мязина на шесть месяцев за нападение на судью пересматриваться не будет, а также пояснил, почему было принято такое решение.

«Решение КДК по дисквалификации Мязина никаким образом пересмотрено не будет. Комитет больше не будет обращаться к этому вопросу. Дело в том, что видео, которое было выложено в СМИ днём, не даёт полной и ясной картины того, что на самом деле произошло на поле. Мы рассматривали данный эпизод по видеоматериалам, которые представила ПФЛ, а не «Армавир». И на том видео, которое исследовали члены комитета, виден удар игрока судьи головой и то, что судья не бил футболиста, а сделал движение локтем, огораживаясь от напора игрока в свою сторону.

Почему было принято такое решение? Речь идёт о физическом воздействии игрока на официальное лицо матча. В протоколе стоит запись «удар головой в голову судьи», и на видео мы это видели. Решение принято на основе записи в протоколе матча — а судья от неё не отказывается, — рапорта инспектора, который поставил хорошую оценку судье, и видеоматериала, который мы исследовали.

То видео, которое видели мы, разительно отличается от видео, которое было опубликовано в СМИ. Мы смотрели это с совершенно иного ракурса, поэтому я считаю, что решение КДК принято строго в соответствии с регламентом. 95-я статья говорит о том, что физическое насилие игрока в отношении официального лица матча наказывается дисквалификацией от шести месяцев до двух лет. Поэтому КДК принял решение наказать футболиста за физическое воздействие на официальное лицо матча дисквалификацией на срок в шесть месяцев», – сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Видео эпизода вы можете посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Армавир Андрей Мязин Артур Григорьянц КДК
Новости. Футбол
5 мая 2017, пятница
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