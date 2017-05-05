В Риме на мосту были вывешены куклы игроков «Ромы» и плакат с угрозой

Жители Рима стали свидетелями необычного зрелища: вечером 4 мая в столице Италии можно было увидеть три куклы, свисающие с одного из пешеходных мостов возле Колизея. Это произошло спустя несколько дней после матча 34-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Лацио». Игра завершилась победой «Лацио» со счётом 3:1, а куклы были с футболками игроков «Ромы» Даниэле Де Росси, Раджи Найнгголана и Мохамеда Салаха. На самом мосту был прикреплён плакат со следующими словами: «Один совет: спите с включённым светом».
Как сообщает Marca, авторы всего этого неизвестны, но в Италии не исключают, что это может быть делом рук тиффози «Лацио». Когда карабинеры прибыли на место, кукол уже не было. Соответствующие органы в данный момент занимаются расследованием дела.