В Самаре началось строительство трамвайной линии до арены чемпионата мира — 2018

В Самаре начались работы по строительству трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона чемпионата мира 2018 года, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу городской администрации. В настоящее время выполняются работы по подготовке трасс трамвайной и кабельных линий.
Общая длина трамвайных путей составляет 2,2 км двухпутного пути. Согласно контракту, также будут построены здание диспетчерского пункта и три тяговые подстанции. Работы планируют завершить до конца апреля 2018 года.
В Самаре пройдут шесть матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа, один – 1/8 финала и один — четвертьфинал.
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