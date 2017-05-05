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Кузнецов: Грасия более спокоен, чем я. Не в моральном плане, а в плане контракта

5 мая 2017, пятница. 14:43. Футбол

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов, чей контракт истекает 31 мая 2017 года, ответил на вопрос о своём будущем и будущем главного тренера Хави Грасии. Договор испанца действует до 2020 года.

«Никогда нельзя быть уверенным в своем будущем, особенно когда ты тренер. А у меня контракт и вовсе 31 мая заканчивается. Пока мне никто ничего не предлагал.

Останется ли Грасия? Я думаю, он более спокоен, чем я. Не в моральном плане, а в плане контракта. Если с ним вдруг решат завершить сотрудничество, думаю, все понимают, какие хорошие у него отступные", — цитируют Кузнецова «Известия».

Источник: Известия Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Дмитрий Кузнецов Хави Грасия
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5 мая 2017, пятница
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