Кузнецов: Грасия более спокоен, чем я. Не в моральном плане, а в плане контракта

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов, чей контракт истекает 31 мая 2017 года, ответил на вопрос о своём будущем и будущем главного тренера Хави Грасии. Договор испанца действует до 2020 года.
«Никогда нельзя быть уверенным в своем будущем, особенно когда ты тренер. А у меня контракт и вовсе 31 мая заканчивается. Пока мне никто ничего не предлагал.
Останется ли Грасия? Я думаю, он более спокоен, чем я. Не в моральном плане, а в плане контракта. Если с ним вдруг решат завершить сотрудничество, думаю, все понимают, какие хорошие у него отступные", — цитируют Кузнецова «Известия».