Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей. Португалец конкурировал с форвардом «Ювентуса» Гонсало Игуаином.
В первом полуфинальном матче «Реал» обыграл «Атлетико» (3:0), а Криштиану Роналду записал на свой счёт хет-трик. Португалец набрал 82% голосов.
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, на счету которого дубль в матче с «Монако» (2:0), набрал 18% голосов.
Видео лучших моментов матча «Реал» — «Атлетико» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА