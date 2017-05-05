Орлов: меня всё время хотят отстранить от комментирования, такая профессия

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался относительно желания некоторых болельщиков добиться его отстранения от комментирования матчей. Орлов часто работает на играх с участием «Зенита».
«Зенит» не проигрывает, когда я веду его матчи. Значит, я счастливый. Мне везёт. Не боюсь ли, что болельщики ЦСКА попробуют отстранить меня от комментирования матчей? Не только болельщики ЦСКА, меня разные болельщики всё время хотят отстранить. Что поделаешь? Такая моя профессия», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Петербурге.