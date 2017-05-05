Зидан: Мбаппе проводит отличный сезон, но я сосредоточен на игроках «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал сообщения испанских СМИ о том, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе согласился на переход в мадридский клуб. Сообщалось, что «Реал» в течение текущего сезона внимательно следил за игрой Мбаппе, и в клубе уверены, что этот игрок будет очень полезен.
«Я уже говорил, что однажды Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге этого не произошло. Килиан проводит отличный сезон, однако я сосредоточен на игроках, имеющихся в моём распоряжении», — цитирует Зидана Cuatro.
Действующее соглашение Мбаппе с «Монако» рассчитано до лета 2019 года.