Аллегри: не нужно думать, что «Ювентус» уже победил «Торино», ведь это дерби

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящей встречи 35-го тура чемпионата Италии с «Торино». Встреча состоится 6 мая.
«Аталанта», «Монако» и «Торино» имеют схожие характеристики. Все три команды скоростные и с хорошей техникой. Я сделаю выбор по составу, но любые изменения не будут отрицательно влиять на производительность команды. Леонардо Бонуччи завтра сможет сыграть.
Турин должен прийти на это шоу, болельщики должны пойти на стадион и поболеть за свою команду. Мы же должны сначала выиграть скудетто, а затем выйти в финал Лиги чемпионов. Мы не должны уже думать, что победили, ведь завтра будет дерби. «Торино» находится в хорошем состоянии, мы будем бороться и пытаться достичь положительного результата», — приводит слова Аллегри официальный «твиттер» туринского клуба.
После 34 туров «Ювентус» лидирует, опережая «Рому» на девять очков в таблице Серии А.