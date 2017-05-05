Сборная Испании сыграет против Италии на «Сантьяго Бернабеу»

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Испанией и Италией пройдёт на домашней арене «Реала» — «Сантьяго Бернабеу». Об этом говорится на официальном сайте сборной Испании.
Матч между сборными Испании и Италии состоится 2 сентября 2017 года. «Красная фурия» проведёт на «Сантьяго Бернабеу» первый официальный поединок с 2009 года, когда Испания в отборе на ЧМ-2010 встречалась с Турцией (1:0).
В 2011 году Испания уже возвращалась на домашний стадион «Реала», но это был товарищеский матч с Колумбией (1:0).
Сборная Испании после 5 матчей занимает первое место в группе G, опережая Италию за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».