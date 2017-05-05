Матч «Сельта» — «Реал» перенесён на 17 мая

Встреча 21-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Реал», которая изначально должна была состояться в феврале, была перенесена на 17 мая, время начала матча — 22:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба лиги.
Игра была перенесена из-за погодных условий в Галисии 5 февраля. Тогда сообщалось, что стадион «Балаидос», на котором «Сельта» проводит домашние матчи, получил повреждения в результате шторма: ветром сдуло кусок крыши арены. Ветер был настолько сильным, что работники не смогли подобраться к повреждённому месту.