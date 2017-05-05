«Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» Тайсону

Диего Дорнеллес, агент полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, рассказал, что к 29-летнему бразильцу проявляет интерес «Лацио».
«У меня было несколько звонков из Италии. „Интер“? Нет, из «Лацио». Тайсон хочет сыграть за национальную команду на чемпионате мира в России, и Серия А идеальна для него, чтобы продемонстрировать свои качества.
Премьер-лига также стала бы отличной сценой для него.
Он играет в Европе долгое время и теперь готов играть в большом чемпионате", – цитирует агента Football Italia со ссылкой на Radio Bandeirantes.
Тайсон выступает в украинском чемпионате на протяжении семи лет. Его контракт с «Шахтёром» истекает в конце 2017 года.