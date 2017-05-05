Сын Каррагера подписал молодёжный контракт с «Уиганом»

Джеймс Каррагер, сын бывшего защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагера, подписал молодёжный контракт с «Уиганом», сообщает Daily Mail.
Каррагер-младший оказался в системе «Ливерпуля» в 2011 году, а теперь пополнил академию «Уигана», который на этой неделе вылетел из Чемпионшипа.
«Горжусь тобой, сын, отличная работа», – написал Каррагер-старший на своей странице в «Инстаграме».
Джейми Каррагер провёл всю свою карьеру в «Ливерпуле» и повесил бутсы на гвоздь в 2013 году, сыграв за красных 737 матчей.