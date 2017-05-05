Петраков: «Спартак» заслуженно лидирует в РФПЛ, Каррера объединил футболистов

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков высказал мнение о «Спартаке», с которым томской команде предстоит сыграть в Москве в рамках 27-го тура РФПЛ 6 мая. Петраков выразил мнение, что красно-белые заслужили первое место в таблице чемпионата, а также отметил заслугу в этом наставника команды Массимо Карреры.
«На мой взгляд, «Спартак» с приходом Карреры изменился в лучшую сторону. Команда однозначно стала качественнее обороняться — независимо от игровой схемы — с тремя ли центральными защитниками, с двумя. Но защита стала прагматичнее, есть определённая отлаженность действий. Раньше этого всегда не хватало. И ещё: «Спартак» стал гибче. Надо было с ЦСКА обороняться – оборонялся. Нужно было по-другому искать свои шансы, начал играть по-другому.
С приходом Карреры клуб выглядит как одна семья. Посмотрите, с какой самоотдачей, с каким желанием они бьются. Как переживает скамейка запасных – в команде нет никакого разделения, все делают одно дело. Каррера сумел объединить футболистов, а этого дорогого стоит. И это чисто его заслуга.
А насчёт везения и голов на последних минутах – абсурдно об этом говорить. Кто мешает другим забивать в концовках? Какая вообще разница на первой минуте мяч забит или на последней? Спартаковцы – молодцы, играют до конца. Они заслуженно лидируют в чемпионате", — заявил Петраков в интервью «Советскому спорту».