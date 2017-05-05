«Армавир» выпустил видео, в котором выразил несогласие со словами Григорьянца

В ответ на комментарий председателя КДК РФС Артура Григорьянца с разъяснениями по поводу решения в отношении нападающего «Армавира» Андрея Мязина клуб выпустил видео, в котором выразил своё несогласие. По итогам матча 25-го тура ПФЛ между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром» (1:2) Мязин был дисквалифицирован на шесть месяцев за нападение на судью.
В частности, «Армавир» показал запись из протокола встречи в ответ на слова Григорьянца о том, что главный тренер команды Арсен Папикян был удалён за оскорбление судьи. На слова председателя КДК о записи в протоколе о том, что Мязин нанёс удар лбом в голову судьи, клуб показал видео эпизода, обратив внимание на то, что удара лбом в голову не было. Также на слова Григорьянца о том, что протокол матча с данной формулировкой был подписан представителями обоих клубов, «Армавир» обратил внимание на то, что начальнику команды не позволили внести в этот протокол своё несогласие. Помимо этого «Армавир» показал документы, которые были предоставлены по запросу ПФЛ, не согласившись со словами Григорьянца о том, что участников конфликта и представителей клуба приглашали на заседание КДК.
Посмотреть видео можно на официальном канале «Армавира» в YouTube.