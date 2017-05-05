Мората вспомнил, как из-за Касильяса он покраснел в кабинете Моуринью

Нападающий «Реала» Альваро Мората вспомнил историю после одной из своих первых тренировок в команде, когда его разыграл экс-голкипер клуба Икер Касильяс. По словам форварда, шутка вратаря заставила его покраснеть в кабинете тогда главного тренера мадридцев Жозе Моуринью.
«Однажды после одной из моих первых тренировок Икер Касильяс подошёл ко мне и сказал: «Эй, Альваро, босс хочет поговорить с тобой – сходи к нему». Я зашёл в кабинет Жозе и спросил, случилось ли что-то. Он в ответ: «Что ты имеешь в виду?» Я спросил о том, хотел ли он меня видеть. Тогда Моуринью сказал: «Убирайся отсюда, в команде тебя развели», — приводит слова Мораты AS.