Конте: у Мбаппе есть все данные, чтобы стать топ-футболистом

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о 18-летнем форварде «Монако» Килиане Мбаппе.
«Мне не нравится говорить об игроках других команд, но в данной ситуации будет правильным сказать, что Мбаппе является игроком с очень хорошим потенциалом. Однозначно он очень молод и может прогрессировать. У него есть все данные, чтобы стать топ- футболистом», — приводит слова Конте SFR Sport 1.
Мбаппе провёл 33 матча за «Монако» в чемпионате Франции и Лиги чемпионов в текущем сезоне, записав на свой счёт 19 голов и пять результативных передач.