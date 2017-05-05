Буффон: расстроился, когда Мората ушёл из «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил, что расстроился, когда его бывший партнёр по команде нападающий Альваро Мората в 2016 году перешёл из итальянского клуба в «Реал».
«Адаптация заняла у Мораты пару месяцев, но это нормально. Он идеально научился тому, как двигаться на поле в Италии. «Ювентус» играет совсем не так, как «Реал». Его уход из «Ювентуса»? Расстроился, когда это произошло, поскольку у Мораты большой талант. Сейчас он в таком возрасте, когда может окончательно созреть. Альваро мог стать ключевым игроком «Ювентуса». В конце его пребывания в клубе у него были негативные мысли. Разговаривал с ним, поскольку было его жалко и хотелось помочь. Мората мне очень нравился как партнёр», – цитирует Буффона Football Italia.