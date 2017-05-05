Стадион в Петербурге проверили на готовность к фанатской пиротехнике

На новом стадионе в Санкт-Петербурге 5 мая жгли файеры и дымовые шашки. Как сообщает «Фонтанка», стадион проверяли на готовность к фанатской пиротехнике.
Сообщения о том, что с территории стадиона валит дым, появились в социальных сетях. Как пояснил глава комитета по строительству Сергей Морозов, на арене тестировали систему дымоудаления перед вторым тестовым матчем 7 мая, когда «Зенит» примет «Терек» в рамках 27-го тура российской Премьер-Лиги. Для этого специально зажигали файеры и армейские дымовые шашки. Всё происходило под контролем МЧС и противопожарных бригад стадиона. Дым ушёл своевременно, в соответствии с нормативами Российского футбольного союза.
Фотографии можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».