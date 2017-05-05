Болельщики «Урала» назвали Димитрова лучшим игроком команды в апреле

Полузащитник «Урала» Николай Димитров признан болельщиками лучшим игроком екатеринбургской команды в апреле.
Димитров по итогам опроса среди поклонников «Урала» на официальном сайте клуба набрал 63 голоса, опередив всего на один голос вратаря Николая Заболотного. Третье место занял нападающий Владимир Ильин, набравший 57 голосов.
В апреле Димитров принял участие в четырёх матчах «Урала». В игре 22-го тура российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) болгарский полузащитник отметился голевой передачей.