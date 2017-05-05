Погба: «МЮ» должен верить в то, что сумеет финишировать в четвёрке

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о шансах команды занять место в первой четвёрке АПЛ по итогам этого сезона. После 34 матчей «красные дьяволы» набрали 65 очков и занимают пятое место в таблице, отставая от четвёртой позиции всего на один балл.
«Конечно, мы должны верить в то, что сумеем финишировать в четвёрке. Мы хотим сделать это. „Манчестер Юнайтед“ достаточно силён для достижения этой цели. Мы хотим достигать больших высот, а не маленьких», — цитирует Погба сайт «МЮ».