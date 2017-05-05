Луис Энрике: нельзя слепо судить «Реал» лишь по выступлениям в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мыслями об успехах «Реала» в Лиге чемпионов. В первом полуфинальном матче главного европейского турнира Европы «сливочные» со счётом 3:0 обыграли «Атлетико» и близки к выходу в финал. «Реал» выигрывал ЛЧ два раза за последние четыре сезона.
«Реал» почти вышел в очередной финал, и это показывает их уровень. Но нельзя слепо судить их лишь по выступлениям в Лиге чемпионов. Также посмотрите, кто выигрывал чемпионат Испании последние несколько лет», — приводит слова Энрике Marca.
За последние восемь лет «Реал» лишь один раз выиграл Примеру, на счету «Барселоны» за это время — шесть титулов.