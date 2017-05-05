Решак: Месси не был бы великим Месси, если бы не играл в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Решак выразил мнение, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси вряд ли смог бы добиться статуса великого игрока в другом клубе.
«На мой взгляд, Месси не был бы тем великим Месси, которого мы сейчас знаем, если бы он не пришёл в „Барселону“. Так совпало, что великий игрок стал частью великой команды, образовав с ней единое целое. Он вырос бы в прекрасного футболиста и в другом клубе, но не стал бы по-настоящему великим. В другом месте Лионель не был бы лучшим в мире. Достаточно взглянуть на сборную Аргентины, которая не строится вокруг него. Месси — это и есть „Барселона“. Эта пара с каждым днём становится всё более великой. Между ними особая связь», — цитирует Решака Marca со ссылкой на SuperDeportivo.