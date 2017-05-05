Тотти — о своём будущем: вы всё узнаете через 23 дня

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти не стал говорить о своём будущем, несмотря на заявление спортивного директора римского клуба о том, что 40-летний футболист по окончании нынешнего сезона завершит карьеру и станет директором «Ромы». Тотти призвал дождаться окончания сезона, сообщает Football Italia.
«Вы узнаете в конце сезона. Вы всё узнаете через 23 дня. Вы ждали год...» – заявил Тотти, который сегодня был замечен на баскетбольном матче «Виртус Рома» — «Равенна».
Тотти является воспитанником «Ромы», за которую выступает с 1993 года. На его счету 782 матча за римлян, 306 голов и 123 результативные передачи.
Последний матч в текущем розыгрыше итальянской Серии A «Рома» проведёт 28 мая против «Дженоа».
Тотти по окончании сезона завершит карьеру и станет директором «Ромы»