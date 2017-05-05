«Вест Хэм» победил «Тоттенхэм» и прервал 9-матчевую победную серию «шпор» в АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 65-й минуте забил аргентинский полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини.
«Вест Хэм» прервал 9-матчевую победную серию «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.«Шпоры» (77 очков) идут на втором месте в таблице чемпионата и отстают от лидирующего «Челси» на четыре балла, однако синие сыграли на одну игру меньше. «Вест Хэм» (42) поднялся на 9-е место.