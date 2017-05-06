Дайер: после поражения от «Вест Хэма» у «Тоттенхэма» почти нет шансов на титул

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер прокомментировал поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) в 36-м туре АПЛ, а также оценил шансы «шпор» на титул.
«Гонка за титул и так была сложной, а теперь всё будет ещё сложнее. Мы разочарованы, ведь были в фантастической форме. „Вест Хэм“ играл очень глубоко и не дал нам создать много моментов.
Нам удалось приблизиться к «Челси» на расстояние в четыре очка, но после этого поражения шансов на титул почти нет. Впрочем, мы отдадим все силы в последних трёх матчах», — цитирует Дайера BBC Sport.
«Шпоры» (77 очков) идут на втором месте в таблице чемпионата и отстают от лидирующего «Челси» на четыре балла, однако синие сыграли на один матч меньше. Для гарантированной победы в чемпионате команде Антонио Конте нужно одержать две победы в четырёх матчах.