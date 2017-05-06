Почеттино: гонка за победу в АПЛ не закончена, но догнать «Челси» будет нелегко

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) в 36-м туре АПЛ, а также оценил шансы «шпор» на титул.
«Мы заслуживали большего в этом матче, но было трудно показать свою игру. Команда неважно начала второй тайм, проигрывала пространство и пропустила гол. Мы попытались отыграться, но в целом наше выступлением было плохим.
Гонка за титул? Будет сложно. Мы проведём ещё три игры и намерены полностью выложиться. Нужно двигаться дальше. Гонка ещё не закончена. Теперь надо ждать результатов других матчей, однако догнать «Челси» будет нелегко», — цитирует Почеттино BBC Sport.
«Шпоры» (77 очков) идут на втором месте в таблице чемпионата и отстают от лидирующего «Челси» на четыре балла, но синие сыграли на один матч меньше. Для гарантированной победы в чемпионате команде Антонио Конте нужно одержать две победы в четырёх матчах.