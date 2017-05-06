Юношеская сборная России разгромила команду Турции на турнире в Португалии

В пятницу, 5 мая, юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) провела свой стартовый матч на международном турнире развития УЕФА в Португалии.
Как сообщает официальный сайт РФС, российская команда сумела добиться крупной победы над Турцией со счётом 3:0.
Россия – Турция — 3:0 (2:0)
Голы: Петров, 19 (1:0); Судариков, 22 (2:0); Маркитесов, 70 (3:0).
Россия: Ещенко, Герчиков (Сухарев, 65), Пелих, Никитенков, Фёдоров, Сунгатуллин (Прохин, 78), Петров (Надольский, 65), Репях, Севикян (Школик, 52), Усанов (Мазурин, 52), Судариков (Маркитесов, 41).
«Были определённые опасения, связанные с функциональным состоянием ребят, ведь мы провели в дороге около суток. Однако они, к счастью, не оправдались. Ребята вышли отмобилизованными на игру, владели значительным преимуществом и могли победить даже с более крупным счётом. Первый гол после наигранного стандарта головой забил Петров, перебросивший мяч через вратаря на дальней штанге. Затем отличился Судариков, удачно сыгравший на добивании после быстрой контратаки. Наконец, третий гол на счету Маркитесова, который перехватил мяч в центре поля, добежал до чужих ворот и реализовал свой шанс.
Конечно, у нас впереди ещё много работы – нужно улучшать взаимодействие при переходе из обороны в атаку и наоборот. Кое-что у нас уже начало получаться, о чём свидетельствует игра с Турцией. В следующем поединке на турнире мы сразимся со Швецией. Визуально у шведов мощная, типичная скандинавская команда. Скоро получим видеозапись их матча с Португалией, проанализируем их игру и постараемся подойти в полной боеготовности к очной встрече со шведами", — рассказал исполняющий обязанности старшего тренера сборной России Леонид Аблизин.