В FIFPro поддержали решение отменить дисквалификацию Мунтари

Один из руководителей международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов Бобби Барнс поддержал решение итальянской федерации футбола отменить одноматчевую дисквалификацию полузащитника «Пескары» Салли Мунтари за его самовольный уход с поля в знак протеста против расовой дискриминации со стороны фанатов.
«Было принято верное решение, и правосудие восторжествовало. Мы все сочли дисквалификацию Мунтари несправедливой, поскольку футболист действовал в соответствии с протоколом. Наказывать человека за то, что протокол не был соблюдён, — это оскорбление. Если наказывают пострадавшего, думаю, правильно пересмотреть решение. Пусть и с опозданием, но ситуация нормализовалась», — сказал Барнс в интервью AP.