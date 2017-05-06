Билич: «Вест Хэм» в матче с «Тоттенхэмом» показал свою лучшую игру в сезоне

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с «Тоттенхэмом». Игра проходила в рамках 36-го тура АПЛ и завершилась победой «молотков» со счётом 1:0.
«Мы заслужили победу. У нас был план на игру и мы его придерживались. Это была отличная командная работа. Мы показали характер и целеустремлённость, но, чтобы победить „Спёрс“, нужно большее — класс. И мы его показали.
Вечер пятницы, поединок с «Тоттенхэмом», свет ярких ламп — может ли быть что-то лучше чувства победы в такой момент? Мы сыграли одну из своих лучших игр в сезоне. И вновь — мы можем, когда нам по-настоящему что-то нужно. С «Кристал Пэлас» — дома и на выезде, с «Халлом», «Бёрнли», «Суонси», «Эвертоном» — и вот теперь сейчас. Это был отличный вечер для нас", — приводит слова Билича официальный «твиттер» «Вест Хэма».