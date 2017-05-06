П. Мальдини: я категорически отказался войти в правление «Милана»

Экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини заявил, что категорически отказался войти в правление клуба, так как не согласен с его продажей и политикой новых владельцев — китайско-американского консорциума Sport Investment Lux.
«Войду ли я в правление „Милана“? Нет, ни в коем случае. Я давно принял решение, и оно было правильным и взвешенным.
Моя любовь к клубу не пройдёт, как и грусть об эпохе Берлускони. Это время принесло потрясающие эмоции болельщикам и игрокам.Надеюсь, «Милан» вернется к тому уровню. Я могу быть неправ, но, по-моему, главное — это независимость, в том числе в моей карьере", — приводит слова Мальдини Football Italia.
Глава китайско-американского консорциума Sport Investment Lux Ли Йонхонг приобрёл 99,93% акций «Милана» у Сильвио Берлускони и в конце апреля был представлен в качестве нового президента итальянского клуба.