Ф. Сантуш: не понимаю, почему португальцы так мало ценят Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил своё недоумение по поводу того, что нападающий Криштиану Роналду так часто подвергается критике своих соотечественников.
«Я не понимаю, почему португальцы так мало ценят Криштиану Роналду. На групповом этапе Евро-2016 всё жаловались, что он мало забивает. Затем он начал забивать — но жалобы появились уже и по другим поводам», — приводит слова Сантуша Marca.
Криштиану Роналду провёл за сборную Португалии 138 матчей, в которых забил 71 мяч и отдал 31 результативную передачу.