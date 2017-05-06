Компани: результаты не могут отразить всех улучшений в «Ман Сити» при Гвардиоле

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани выразил уверенность в том, что команда постепенно совершенствует стиль игры, который ей пытается привить главный тренер Хосеп Гвардиола, и если сейчас результаты этого ещё мало заметны, то в будущем «горожан» ждут большие успехи.
«У нас есть тренер, который имеет очень чёткое видение стиля игры, который хочет поставить, и у нас есть команда, которая приложит все усилия к тому, чтобы воплотить это в жизнь. В некоторых областях мы уже очень хороши, но никакие результаты или статистика не отразят этого должным образом.
Но мы доминируем в наших играх, мы организованны, пытаемся играть по-своему, и мы в начале своего пути. Однако, в отдельные моменты нам ещё не хватает чего-то важного, и это тоже стоит признать. Но покуда мы работаем над ошибками, мы совершенствуемся. За этим сезоном последует ещё многое", — приводит слова Компани Goal.