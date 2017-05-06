Марез хочет покинуть «Лестер Сити» в межсезонье

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез хочет покинуть клуб в это межсезонье, утверждает Mirror.
По информации издания, Марез был недоволен тем, что его заменили в игре 35-го тура с «Вест Бромвич Альбион», после чего он и главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир обсудили будущее футболиста в клубе.
В качестве возможного покупателя, заинтересованного услугах Мареза, называется «Марсель», который собирается укрепить состав для борьбы за Лигу чемпионов в следующем сезоне. Ранее также сообщалось, что интерес к Марезу проявляет и «Барселона».
Полузащитник в нынешнем сезоне провёл за «Лестер» 44 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт Мареза с клубом истекает в 2020 году.