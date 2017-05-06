Лингард: Рашфорд сможет справиться с давлением и продолжит прогрессировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард уверен, что его партнёр по команде нападающий Маркус Рашфорд будет прогрессировать, несмотря на повышенное внимание к своей персоне. Рашфорд стал автором единственного гола в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Сельтой», который завершился со счётом 1:0 в пользу «МЮ».
«Он сможет справиться с давлением. Он уже забил несколько важных голов за „МЮ“. Рашфорд продолжает прогрессировать. Его понимание игры и футбольный интеллект будут только улучшаться. Болельщики всегда будут иметь свое мнение. Вы просто должны концентрироваться на следующей игре», — приводит слова Лингарда Goal.