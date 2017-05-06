Месси близок к продлению контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом, сообщает Marca.
Согласно информации источника, отец и агент футболиста Хорхе Месси провёл переговоры с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу. По итогам встречи нельзя говорить, что пролонгация соглашения – дело решённое, однако стороны пришли к общему знаменателю по всем фундаментальным вопросам.
Ранее сообщалось, что Месси отклонил предложение клуба: аргентинскому футболисту предлагали соглашение до лета 2022 года с зарплатой € 30–35 млн в год. Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года.