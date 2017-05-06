Луис Энрике: дадут ли «Золотой мяч» Роналду? Мне этот вопрос неинтересен

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что ему всё равно, получит ли в очередной раз нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду «Золотой мяч». В последние дни многие стали говорить о том, что футболист сборной Португалии заслуживает этой награды.
«Дадут ли «Золотой мяч» Роналду? Мне этот вопрос неинтересен», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
Относительно предстоящего матча 36-го тура Примеры с «Вильярреалом» Луис Энрике сказал: «Игра с «Вильярреалом» — самая сложная для нас, поскольку речь идёт о нашем следующем сопернике. Будет очень нелегко бороться с командой, претендующей на участие в Лиге чемпионов».
Игра между «Барселоной» и «Вильярреалом» состоится 6 мая на поле сине-гранатовых.