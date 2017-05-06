Анчелотти: вопрос капитана «Баварии» решают команда и клуб, а не я

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что не будет сам принимать решения относительно будущего капитана команды. Нынешний капитан немецкого гранда Филипп Лам по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь.
«Вопрос капитана «Баварии» решают команда и клуб, а не я», — приводит слова итальянского специалиста tz.
Относительно того, кто заменит Лама на правом фланге обороны, Анчелотти сказал: «Джошуа Киммих – неплохой вариант для этой позиции».
Кроме того, Анчелотти отметил, что его игроки не испытывают проблем с мотивацией, несмотря на то, что за три тура да окончания чемпионата Германии уже обеспечили себе чемпионский титул.