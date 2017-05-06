Витиньо: единственная цель ЦСКА в матче с «Амкаром» — победить

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром».
«Мы выйдем на матч, чтобы победить. Это наша единственная цель. Против „Амкара“ сложно играть, но если каждый отдаст 100 % сил, я не сомневаюсь в успехе», — приводит слова бразильского форварда официальный «твиттер» красно-синих.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – ЦСКА. Начало матча — в 14:00 мск.
В таблице РФПЛ ЦСКА (50 очков) располагается на третьей строчке, а «Амкар» (34) занимает девятое место.