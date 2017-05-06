«Арсенал» Т – «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

Сегодня, 6 мая, в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 27-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ростов».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Два матча закончились победой «Арсенала», однажды команды сыграли вничью, и один раз сильнее оказывались футболисты «Ростова». Последняя встреча между командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Ростова» со счётом 4:1.