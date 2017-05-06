Адамс хочет, чтобы «Реал» сыграл против «Гранады» сильнейшим составом

Главный тренер «Гранады» Тони Адамс хочет, что «Реал» в матче 36-го тура испанской Примеры сыграл с его командой сильнейшим составом.
«Гранада» в прошлом туре лишилась шансов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании, а «Реал» ведёт борьбу за чемпионство.
«Мы хотим играть против их лучших игроков, и я хочу, чтобы они уважали нас как соперника. Я предпочитаю, чтобы „Реал“ не ротировал состав», — цитирует Адамса Marca.
Матч «Гранада» — «Реал» состоится сегодня, 6 мая, в Гранаде. Начало встречи — в 21:45 мск.