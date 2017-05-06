Семак: «Спартак» действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак высказал мнение о лидерстве «Спартака» в таблице российской Премьер-Лиги.
«Мало шансов, что «Спартак» упустит преимущество. Думаю, существует просто огромная вероятность, что чемпионом станет именно «Спартак». Они молодцы и здорово смотрелись в большинстве матчей.
«Спартак» действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине таблицы, и на данный момент всё заслуженно», — цитирует Семака «Спорт Бизнес Online».
За четыре тура до окончания первенства подопечные Массимо Карреры опережают ближайшего преследователя на восемь очков.