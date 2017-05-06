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Семак: «Спартак» действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине

6 мая 2017, суббота. 10:49. Футбол

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак высказал мнение о лидерстве «Спартака» в таблице российской Премьер-Лиги.

«Мало шансов, что «Спартак» упустит преимущество. Думаю, существует просто огромная вероятность, что чемпионом станет именно «Спартак». Они молодцы и здорово смотрелись в большинстве матчей.

«Спартак» действительно заслужил то, что находится сейчас на вершине таблицы, и на данный момент всё заслуженно», — цитирует Семака «Спорт Бизнес Online».

За четыре тура до окончания первенства подопечные Массимо Карреры опережают ближайшего преследователя на восемь очков.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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