Мунтари: сначала со мной поступили, как с преступником, но затем прислушались

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари прокомментировал отмену своей одноматчевой дисквалификации за самовольный уход с поля в знак протеста против расовой дискриминации со стороны фанатов в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (0:1).
«Надеюсь, что это поворотный момент в Италии, который показывает важность защиты собственных прав. Ко мне наконец-то прислушались. Последние дни были для меня сложными. Чувствовал себя изолированным и злым. Сначала со мной поступили так, будто я преступник. Как можно наказывать человека за то, что он стал жертвой расизма? Надеюсь, моё дело поможет другим игрокам, которые окажутся в подобной ситуации», — цитирует Мунтари BBC Sport.