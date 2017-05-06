Льорис: я не узнал «Тоттенхэм» в матче с «Вест Хэмом»

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис прокомментировал поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
Это неудача практически поставила крест на шансах «шпор» побороться с «Челси» за чемпионский титул.
«Правильный вопрос, который мы должны задать себе: «Можем ли мы, особенно в те моменты, когда находимся под давлением в большом матче, поднять свой уровень?». В этом сезоне мы демонстрировали превосходную игру, и произошедшее ещё больше разочаровывает, потому что я не узнал «Тоттенхэм». Так что сегодня ещё больнее", – цитирует Льориса AP.