Гвардиола: если команде нужны голы, их нужно купить на трансферном рынке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проблему с низкой реализацией голевых моментов в текущем сезоне, на которую он неоднократно уповал по ходу сезона.
«Не самая удачная статистика «МС» в домашних матчах текущего сезона? Всё дело в недостаточном количестве голов. Мы можем пропустить один гол от соперника, но сами забиваем недостаточно. «Манчестер Сити» не так часто забивает по два, три или четыре гола за матч. При этом создаём достаточное количество голевых моментов. Согласно статистике, мы являемся лучшей командой Премьер-лиги по числу созданных чистых голевых моментов, но мы лишь седьмые по количество забитых мячей.
Когда футболист быстрый, он таковым и является. То же самое и в случае с сильными игроками или теми, кто хорошо играет головой. А когда игрок хорош в забивании голов, то он хорош в забивании голов. Поэтому, когда ты покупаешь быстрого парня, ты покупаешь именно быстрого игрока. То же самое и с голами: если нужны голы, нужно купить их. Это работает именно так», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.