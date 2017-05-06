«Лудогорец» в шестой раз подряд стал чемпионом Болгарии

«Лудогорец» досрочно стал чемпионом Болгарии. Чемпионат страны команда из города Разграда выиграла шестой раз подряд.
В пятницу «Лудогорец» в гостях обыграл «Локомотив» (3:0) и на 19 очков опережает ЦСКА и «Левски» в таблице за пять туров до конца чемпионата.
«Лудогорец» в сезоне-2011/12 дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Болгарии и с тех пор неизменно выигрывает чемпионат страны.
В общей сложности «Лудогорец» выиграл свой 10-й трофей с 2012 года. Самым титулованным клубом Болгарии является ЦСКА, который становился чемпионом 31 раз.
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