«СКА-Хабаровск» обыграл «Луч-Энергию» и вышел на третье место в таблице ФНЛ

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» принимала на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «Динамо» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи во второй половине встречи на свой счёт записали Хуан Лескано и Максим Казанков. Отметим, что для хабаровской команды этот матч стал первым после ухода из клуба главного тренера Андрея Гордеева.
«СКА-Хабаровск» (55 очков) после матча 35-го тура поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ, однако у «Енисея» (54) и «Спартака-2» (53) осталось по матчу в запасе. «Луч-Энергия» (39) остаётся на 12-й строчке.