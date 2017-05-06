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«Гранада» — «Реал»: Роналду и Навас пропустят матч

6 мая 2017, суббота. 12:34. Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан определился с 19 игроками, которые смогут сыграть в матче 36-го тура испанской Примеры с «Гранадой».

Обращает на себя внимание отсутствие в заявке лидера мадридской команды Криштиану Роналду, а также голкипера Кейлора Наваса.

Полностью список игроков, опубликованный на официальном сайте клуба, выглядит так: вратари Кико Касилья и Рубен Яньес, защитники Рамос, Начо, Марсело, Коэнтрау и Данило, полузащитники Кроос, Хамес, Касемиро, Ковачич, Модрич, Асенсио и Иско, нападающие Бензема, Лукас Васкес, Мариано и Мората.

Матч «Гранада» — «Реал» состоится сегодня, 6 мая, в Гранаде. Начало встречи — в 21:45 мск.

Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
Теги
ФК Гранада ФК Реал Мадрид Кейлор Навас Криштиану Роналду
Новости. Футбол
6 мая 2017, суббота
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