«Барселона» – «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В субботу, 6 мая, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 36-го тура Примеры между «Барселоной» и «Вильярреалом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Вильярреал».
Ранее команды встречались друг с другом 33 раза. 17 матчей закончились победой «Барселоны», восемь раз команды сыграли вничью, и восемь раз сильнее оказывались футболисты «Вильярреала». Последняя встреча между командами состоялася в январе 2017 года и завершилась вничью со счётом 1:1.